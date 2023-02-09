Мультимедійна платформа "Тікток" розкрила російську дезінформаційну мережу, яка влітку минулого року поширювала військову пропаганду про Україну серед 100 тисяч європейських користувачів.

Мережа працювала в росії, проте була націлена на жителів Німеччини, Італії та Великої Британії, пише Bloomberg.

"Близько 1 700 акаунтів, що входили до мережі, могли поширювати антиукраїнські повідомлення, маскуючись під акаунти, створені місцевими користувачами. У період з липня по вересень 2022 року вони залучили 133 564 підписників", – повідомляє агенство.

Наразі невідомо, чи була ця мережа пов'язана з російським урядом. Викриття містилося у звіті, поданому відповідно до Кодексу практики ЄС щодо дезінформації.

Тікток не відповів на запит Bloomberg про коментарі.

"Дезінформаційні мережі мають у своєму арсеналі кілька цифрових інструментів для розширення сфери впливу, приховуючи, звідки насправді походять фотографії, меми та відео. Зазвичай вони використовують віртуальні приватні мережі, щоб створити враження, ніби походять з різних країн, і купують персоналізовану рекламу на потрібних їм ринках, з метою продемонструвати, що їхні акаунти ведуть місцеві громадяни", – зауважує видання.

росіяни могли купувати IP-адреси аби створювати акаунти з різних місць проживання, хоча вони перебували під одним дахом.

Нагадаємо, що росія стала світовим лідером дезінформації.