TikTok запустив нейромережу для створення картинок
Про це повідомляє The Verge.
Новий ефект має назву AI greenscreen ("зелений екран штучного інтелекту"). Як і нейромережі Imagen від Google, DALL-E 2 від OpenAI та Midjourney, він потребує текстовий опис для створення картинки. Згенеровані зображення можна використовувати у відео.
TikTok не створює настільки фотореалістичні зображення, як популярні нейромережі, тому що реалістичність потребує великої обчислювальної потужності, впровадження якої було б дорогим для компанії.
Як зазначає The Verge, запит "оголена модель на пляжі" створює картинку з відповідними кольорами – тілесним, піщаним, блакитним, але без саме оголеного тіла.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке нагадуватиме про початок комендантської години.
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