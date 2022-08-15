TikTok запустив нейромережу для створення картинок

TikTok запустив власний генератор зображень за текстовим описом, який створює нескладні картинки та вбудований у сам застосунок.

Про це повідомляє The Verge.

Новий ефект має назву AI greenscreen ("зелений екран штучного інтелекту"). Як і нейромережі Imagen від Google, DALL-E 2 від OpenAI та Midjourney, він потребує текстовий опис для створення картинки. Згенеровані зображення можна використовувати у відео.

TikTok не створює настільки фотореалістичні зображення, як популярні нейромережі, тому що реалістичність потребує великої обчислювальної потужності, впровадження якої було б дорогим для компанії.

Як зазначає The Verge, запит "оголена модель на пляжі" створює картинку з відповідними кольорами – тілесним, піщаним, блакитним, але без саме оголеного тіла.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке нагадуватиме про початок комендантської години.