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TikTok запустив нейромережу для створення картинок

TikTok запустив власний генератор зображень за текстовим описом, який створює нескладні картинки та вбудований у сам застосунок.
TikTok запустив нейромережу для створення картинок TikTok

Про це повідомляє The Verge. 

Новий ефект має назву AI greenscreen ("зелений екран штучного інтелекту"). Як і нейромережі Imagen від Google, DALL-E 2 від OpenAI та Midjourney, він потребує текстовий опис для створення картинки. Згенеровані зображення можна використовувати у відео.

TikTok не створює настільки фотореалістичні зображення, як популярні нейромережі, тому що реалістичність потребує великої обчислювальної потужності, впровадження якої було б дорогим для компанії.

Як зазначає The Verge, запит "оголена модель на пляжі" створює картинку з відповідними кольорами – тілесним, піщаним, блакитним, але без саме оголеного тіла.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке нагадуватиме про початок комендантської години.

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15 08 2022 18:45
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