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У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке нагадуватиме про початок комендантської години

У міському застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.
У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке нагадуватиме про початок комендантської години Джерело: kyivcity.gov.ua

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

"Для цього підключіть нагадування в налаштуваннях застосунку. За годину до початку комендантської години ми нагадаємо, що потрібно поквапитися додому", – зазначив Петро Оленич.

Нагадуємо, що комендантська година в Києві триває із 23:00 до 05:00. Метрополітен у режимі перевезень працює із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.

Міська влада закликає завчасно планувати своє повернення додому, а також нагадує водіям про необхідність дотримуватися Правил дорожнього руху та швидкісного режиму.

Раніше також повідомлялось, що в Києві 20 серпня відбудеться велопробіг на підтримку полонених "Азовсталі".

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15 08 2022 16:15
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