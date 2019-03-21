Тільки 9% українців довіряють владі напередодні виборів, - опитування

Тільки 9% українців довіряють владі напередодні президентських виборів, які відбудуться 31 березня. Це один із найнижчих показників довіри в світі.

"Тільки 9% жителів України довіряють національному уряду, це найнижчий рівень довіри у світі вже другий рік поспіль. Це набагато нижче за середній показник для колишніх радянських держав (48%), а також середній показник у світі (56%) в 2018 році", - свідчать дані опитування американського центру Gallup.

Згідно з опитуванням, довіра до влади в Україні різко впала після 2015 року. З 2010-го до 2013 року - за президентства Віктора Януковича - вона становила 24%, але з початком Революції гідності почала падати. У 2014 році, з приходом до влади Петра Порошенка, рівень довіри знову сягнув 24%.

Опитування також показало, що українці мають сумніви з приводу організації виборів. Так, лише 12% опитаних заявили, що не сумніваються в чесності виборів. У 2014 році виборчій системі України довіряли 26% громадян.

Більшість опитаних (91%) - висловили впевненість у тому, що уряд загруз у корупції. У тому, що корупція існує в українському бізнесі, впевнені 82% громадян.