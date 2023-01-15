Тільки половину із підготовлених "Калібрів" випустила росія, може вдарити ще — ОК "Південь"
15 січня 2023, 12:50
Фото: Укрінформ
Під час масованого ракетного обстрілу України 14 січня росія використала лише половину ракет «Калібр», які підготувала в Чорному морі для удару
Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в етері телемарафону, передає "Радіо Свобода".
"Вчора ми бачили, що вони (росіяни — ред.) дійсно спорядили аж п'ять ракетоносіїв. Серед яких один підводний. І використовували ракети типу "Калібр" під час масованої атаки", — розповіла Гуменюк.
За її словами, якщо перед атакою в Чорному морі перебував запас у кількості 36 ракет, то близько половини росіяни використали під час масованого обстрілу. Решта ракет досі розташовані на ракетоносіях, які залишаються на бойовому чергуванні.
"Треба розуміти, що вони (ракети — ред.) ще можуть бути застосовані", — резюмувала Гуменюк.
У Генштабі зранку також наголошували, що загроза подальших авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається на всій території України.
Нагадаємо, в обід 14 січня в ОК "Південь" інформували, що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 5 ракетоносіїв російського флоту. Загальна кількість "Калібрів", націлених на Україну, тоді становила 36 ракет.