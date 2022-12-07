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Time назвав іранських жінок, які вийшли на протести, "героями року"

07 грудня 2022, 19:11
Time назвав іранських жінок, які вийшли на протести,
iran іран
Американський журнал TIME назвав "Героями року" іранських жінок, які вийшли на масові протести проти влади Ірану.
Про це йдеться на сайті видання.
 
Іранських жінок відзначили за те, що вони могли вийти на протести проти диктаторського режиму.
 
"Рух, який вони очолюють, є освіченим, ліберальним, світським, виховується на високих очікуваннях і відчайдушно прагне нормальності", — зазначають у TIME.
 
Видання пише, що сучасні іранські жінки "зовсім не схожі на тих, хто був перед ними". Вони відчувають себе скоріш транснаціональним поколінням, аніж громадянами Ірану.
 
"Іноді вони відчувають себе більше транснаціональним поколінням Z, ніж іранцями", – додають у виданні.
 
Іранжінкипротести

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