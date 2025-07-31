Time: путін не реагує на вимоги Трампа

Перерахувавши величезні економічні та людські втрати, яких росії принесла її неспровокована агресія проти України, журналіст висловив переконання, що путін досі вважає себе переможцем у більш тривалій перспективі.

Цього тижня президент США Дональд Трамп значно скоротив строк ультиматуму росії і тепер вимагає негайного закінчення війни в Україні – буквально у перші дні серпня. Але ця остання погроза навряд чи змінить плани владіміра путіна, вважає оглядач із закордонних справ та головний редактор журналу Time Ян Бреммер.

Перерахувавши величезні економічні та людські втрати, яких росії принесла її неспровокована агресія проти України, журналіст висловив переконання, що путін досі вважає себе переможцем у більш тривалій перспективі.

"У найближчі місяці російські війська, ймовірно, отримають достатньо нових територій на сході України. Удари безпілотників та ракет по українських містах та інфраструктурі продовжуватимуться, оскільки Київ не знайшов способу їх зупинити. Цього достатньо, щоб переконати президента росії залишитися в грі", – пише він.

При цьому Бреммер не бачить у Трампа достатньо вагомих важелів впливу на росію, щоб змінити думку російського диктатора. Журналіст зокрема посилається на мізерний обсяг торгівлі між США та росією. Не вірить оглядач Time і в те, що американський президент насправді запровадить вторинні санкції проти покупців російської нафти. Це б означало прямий конфлікт з Китаєм та Індією, з якими США якраз намагаються укласти великі торговельні угоди.

"Є ще одна можлива причина, чому путін може продовжити цю дедалі дорожчу війну на виснаження. Можливо, його впевненість у [необхідності] продовження війни — це ще один пункт у списку його стратегічних помилок, що постійно зростає", – пише Бреммер, зауважуючи, що путін, можливо, просто не усвідомлює масштаб тих втрат, яких росія зазнає у цій війні.