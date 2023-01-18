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Тімоті Снайдер майже зібрав необхідні $1,25 млн для захисту України від БПЛА

18 січня 2023, 14:10
Тімоті Снайдер майже зібрав необхідні $1,25 млн для захисту України від БПЛА
Тімоті Снайдер. Фото: istpravda.com.ua
Американський історик Тімоті Снайдер вже зібрав більше ніж $1,25 млн для від безпілотників, якими рф регулярно атакую українську критичну інфраструктуру.

Про це він повідомив у себе в Twitter.

"Ми зібрали більшу частину з $1,25 млн на захист українських міст від БПЛА. Впевнений, щедрий благодійник допоможе нам пройти цей шлях до кінця. Будь ласка, допоможіть", - написав він.

Нагадаємо, професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер приєднався до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24, ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. Він став другим послом United24 після актора Марка Гемілла, який зосередить свої зусилля на зборі коштів для напряму "Оборона та розмінування". 2 листопада він заявив, що збиратиме кошти на систему протидії ворожим БПЛА, якими росія постійно атакує об’єкти критичної інфраструктури в Україні.

Раніше повідомлялось, що житлові будинки в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила Київської області відбудуть у рамках платформи UNITED24.


БПЛАдопомога УкраїніТімоті СнайдерUnited24війна в Українібеспілотники

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