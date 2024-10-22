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ПОЛІТИКА

Тіньові танкери рф та Ірану біля Малайзії підвищують ризик великого нафтового розливу

22 жовтня 2024, 13:23
Тіньові танкери рф та Ірану біля Малайзії підвищують ризик великого нафтового розливу
Фото: ООС
За рік біля Малайзії вже сталося кілька інцидентів, зокрема зіткнення суден та вибухи.

Біля узбережжя малайзійського регіону Джохор впродовж останнього року утворилася велика група танкерів тіньового флоту рф, Ірану та Венесуели, які перевозять санкційну нафту та здійснюють перевантаження з корабля на корабель у водах Південно-Східної Азії.

Про це повідомив головний енергетичний представник Державного департаменту США Джеффрі Пайєтт, пише Bloomberg.

Група суден біля Малайзії, ймовірно, є найбільшим скупченням тіньового флоту у світі та перевозить нафту з Ірану, Венесуели та росії. Іранська нафта, яка прямує до Китаю, часто маскується під малайзійське походження.

За цей час вже сталося кілька інцидентів, зокрема зіткнення та вибухи, що змусило експертів попереджати про ризик великого розливу нафти та екологічної катастрофи.

"Для морських держав Південно-Східної Азії важливо зважати на ризики, пов’язані з операціями цього тіньового флоту. Це старі судна, часто з сумнівною страховкою та незрозумілою історією безпеки", – зазначив він.

Пайєтт зустрівся з владою та офіційними особами в Сінгапурі під час свого візиту, але не мав прямих переговорів з урядом Малайзії. 

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив місцевим ЗМІ на початку цього року, що немає "жодних доказів" того, що судна, пов'язані з Іраном, здійснюють перевантаження нафти поблизу країни.

Нагадаємо, 17 жовтня, Британія оголосила про нові санкції проти тіньового флоту нафтових танкерів рф. Лондон назвав цей раунд обмежень найбільшим на сьогодні пакетом санкцій проти нафтового тіньового флоту росії.

СШАІранмалайзіятіньовий флотросія окупанти

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