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Тіньовий ринок пального: 25% бензину в Україні продають нелегально

Декілька років поспіль частка нелегального бізнесу на ринку роздрібної торгівлі пальним в Україні постійно зростає
Частки нелегального ринку пального сягають 34%, внаслідок чого втрати бюджету через несплату податків оцінюють у 20 млрд грн щороку.
Тіньовий ринок пального: 25% бензину в Україні продають нелегально Фото: avtoblog.ua

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету за підсумками зустрічі з компаніями-членами Європейської бізнес асоціації, пише "Економічна правда".

Зазначається, що декілька років поспіль частка нелегального бізнесу на ринку роздрібної торгівлі пальним в Україні постійно зростає. За даними компаній торік частка нелегального ринку бензину в Україні становила 25%, дизельного пального - 19%, а автогазу - 34%.

Оскільки практично половину вартості пального наразі складають податки, то втрати бюджету від такої діяльності учасників ринку щороку складають близько 20 мільярдів гривень, стверджують підприємці.

Держуповноважені Комітету запропонували у майбутньому опрацювати створення та забезпечення функціонування системи глобального моніторингу ринку роздрібної торгівлі пальним.

У підсумку сторони домовилися напрацювати конкретні пропозиції, зокрема і щодо розробки системи моніторингу, та продовжити діалог на початку осені.

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06 08 2021 11:27
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