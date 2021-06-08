Тіньовий ринок пального: 25% бензину в Україні продають нелегально
Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету за підсумками зустрічі з компаніями-членами Європейської бізнес асоціації, пише "Економічна правда".
Зазначається, що декілька років поспіль частка нелегального бізнесу на ринку роздрібної торгівлі пальним в Україні постійно зростає. За даними компаній торік частка нелегального ринку бензину в Україні становила 25%, дизельного пального - 19%, а автогазу - 34%.
Оскільки практично половину вартості пального наразі складають податки, то втрати бюджету від такої діяльності учасників ринку щороку складають близько 20 мільярдів гривень, стверджують підприємці.
Держуповноважені Комітету запропонували у майбутньому опрацювати створення та забезпечення функціонування системи глобального моніторингу ринку роздрібної торгівлі пальним.
У підсумку сторони домовилися напрацювати конкретні пропозиції, зокрема і щодо розробки системи моніторингу, та продовжити діалог на початку осені.
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