Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Токіо назвало Китай головним стратегічним викликом

16 липня 2025, 11:19
Токіо назвало Китай головним стратегічним викликом
Фото: з вільного доступу
Також співпраця між Китаєм і росією становить додаткову загрозу Японії.

Японія назвала військову активність Китаю найбільшим стратегічним викликом. 

Про це йдеться в звіті Міноборони Уряд Японії, пише агенція Associated Press

В щорічному звіті про оборону назвав стрімке зростання військової активності Китаю найбільшим стратегічним викликом сучасності. 

Згідно з документом Міністерства оборони Японії, Китай активізує військові операції на широкій території - від південно-західного узбережжя країни до Тихого океану. 

Наголошується на суттєвих зрушеннях у глобальному балансі сил та посиленні напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні.

В звіті також відзначено зростання військової співпраці між Китаєм і росією, що, на думку Токіо, становить додаткову загрозу безпеці Японії та підвищує ризики ескалації конфліктів у регіоні.

Особливе занепокоєння викликають загрози, пов’язані з ситуацією навколо Тайваню, а також дестабілізуюча роль Північної Кореї. У відповідь на звіт, речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що документ «викривлює образ Китаю" та містить "невиправдане втручання у внутрішні справи країни». 

Він додав, що дії КНР є "законними і обґрунтованими" та закликав Японію "забути про своє воєнне минуле і припинити провокувати напруження в регіоні".

 
ЯпоніяКитай

Останні матеріали

50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Політика
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Переклад iPress – 14 липня 2025, 11:49
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Політика
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 липня 2025, 07:44
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється