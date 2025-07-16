Також співпраця між Китаєм і росією становить додаткову загрозу Японії.

Японія назвала військову активність Китаю найбільшим стратегічним викликом.

Про це йдеться в звіті Міноборони Уряд Японії, пише агенція Associated Press.

В щорічному звіті про оборону назвав стрімке зростання військової активності Китаю найбільшим стратегічним викликом сучасності.

Згідно з документом Міністерства оборони Японії, Китай активізує військові операції на широкій території - від південно-західного узбережжя країни до Тихого океану.

Наголошується на суттєвих зрушеннях у глобальному балансі сил та посиленні напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні.

В звіті також відзначено зростання військової співпраці між Китаєм і росією, що, на думку Токіо, становить додаткову загрозу безпеці Японії та підвищує ризики ескалації конфліктів у регіоні.

Особливе занепокоєння викликають загрози, пов’язані з ситуацією навколо Тайваню, а також дестабілізуюча роль Північної Кореї. У відповідь на звіт, речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що документ «викривлює образ Китаю" та містить "невиправдане втручання у внутрішні справи країни».

Він додав, що дії КНР є "законними і обґрунтованими" та закликав Японію "забути про своє воєнне минуле і припинити провокувати напруження в регіоні".