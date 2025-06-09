Японія вперше отримала нафту рф на підсанкційному танкері

Токіо дозволило імпорт сахалінської суміші з міркувань енергетичної безпеки.

Японська нафтопереробна компанія Taiyo Oil отримала нафту, яка була доставлена російським танкером, який увійшов у "чорний" список США і Євросоюзу.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Нафта йшла із Сахаліну обсягом 600 000 барелів була жоставлена у понеділок танкером Voyager, який раніше називався Проспект Вернадського і потрапив до списку зі 180 танкерів тіньового флоту, проти яких адміністрація експрезидента США Джо Байдена і Євросоюзом.

Власник судна, який перебуває під санкціями Совкомфлот, передав управління ним двом фірмам, зареєстрованим в ОАЕ.

Компанія із Токіо Taiyo перевантажує 600 тисяч барелів сахалінської нафти з танкера Voyager, доставлених з терміналу Пригородне на острові Сахалін.

Представник компанії підтвердив агенції поставки і сказав, що компанія придбала нафту за запитом Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії. За його словами, якби Японія не змогла відвантажити сиру нафту, це вплинуло б на виробництво скрапленого природного газу.

До повномасштабної війни рф в Україні Японія імпортувала в середньому чотири партії на місяць з проекту Сахалін-2.

Віжомо, що Японія дозволила імпорт сахалінської суміші з міркувань енергетичної безпеки. Цей виняток було продовжено до кінця червня 2026 року в 17-му пакеті санкцій ЄС проти Росії 21 травня. Існує також виняток США, термін дії якого закінчується 28 червня і який зазвичай продовжується.

Але важливо, що Японія є членом Великої сімки.

"Ця поставка - перша за останні два роки з росії - свідчить про те, що покупці в усьому світі дедалі легше ведуть справи з москвою, оскільки війна в Україні триває вже четвертий рік", - пише видання.

"Деякі імпортери російської нафти неохоче приймають вантажі, що перевозяться на суднах, які потрапили під санкції OFAC, і багато з них простоюють місяцями після внесення до чорного списку. Але з приходом до влади Трампа ці вагання, схоже, зменшуються", - пишуть журналісти.

Проте поставки до Індії залишаються практично необмеженими, незважаючи на попередні обіцянки цієї країни дослухатися до заходів США. А з кінця січня щонайменше 20 партій російської нафти було доставлено покупцям до Китаю та Сирії на суднах, що потрапили під санкції США.