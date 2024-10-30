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Tomahawk були конфіденційною інформацією між Україною і Білим домом – Зеленський

30 жовтня 2024, 13:53
Tomahawk були конфіденційною інформацією між Україною і Білим домом – Зеленський
president.gov.ua
Український президент обурився через "злив" інформації у медіа.

Президент Володимир Зеленський підтвердив прохання на ракети Tomahawk. 

Про це він сказав під час інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

"Коли багато країн почали підтримувати план перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа, - вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk тощо", - заявив він", – оголосив він.

Питання щодо ракет Tomahawk було конфіденційною інформацією між Україною та Сполученими Штатами Америки, додав український глава.

"Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", - додав Зеленський.

Він додав, що мі перебуваємо в умовах війни і проти нас діє не одна країна, це справжня проблема.

"Попереду вирішальна зима, яка є великим викликом. Це буде третя зима з відключеннями світла та труднощами", - констатував Зеленський.

Вчора, 29 жовтня, американська газета New York Times написала, що Зеленський попросив ракети Tomahawk у секретній частині плану перемоги.

 

Володимир Зеленськийвійна в УкраїніTomahawk

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