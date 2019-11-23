Топ-100 найдорожчих брендів України — рейтинг НВ
Сумарна вартість ста найдорожчих національних торгових марок перевищує $6,2 млрд. Для порівняння — це рівно в півтора рази менше, ніж статки Ріната Ахметова, першого номера іншого рейтингу НВ — топ-100 найбагатших українців, передає HV.UA.
Трійка лідерів рейтингу за рік не змінилася: нагорі списку як і раніше Моршинська ($550 млн), Нова пошта ($310 млн) і Rozetka ($302 млн).
У сотні найдорожчих — 15 новачків. Причому IT-бренд Grammarly з першої спроби зайняв відразу 12-місце з вартістю $150 млн.
Як це рахували. Вартість кожного бренду розраховувала компанія MPP Consulting.
Методологія оцінки заснована на фінансових результатах компаній — власників марок, а також на факторах, які можуть впливати на вартість бренду, — географічне покриття продажів, технологічна складова, продукція, що випускається, а також інвестиційна привабливість галузі.
Нагадаємо, що міжнародна краунфаднінговая платформа Kickstarter додала для проєктів функцію Project Budget, вона показує, куди саме стартап збирається витратити гроші, які йому дадуть спонсори.
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