Новинка Kickstarter: спонсорам буде видно куди витрачають гроші стартапи

Project Budget не є обов'язковим пунктом в оформленні проекту на Kickstarter, однак ті кампанії, у яких він є, отримають більше шансу потрапити на головну

"Автори проекту можуть використовувати її, щоб показувати його вартість, від прототипування і R&D, і до упаковки і відвантаження. Як тільки вони розберуться з цим в редакторі проєкту, діаграму з їх бюджетом можна опублікувати на сторінці проекту", - йдеться в описі функції.

Міжнародна краунфаднінговая платформа Kickstarter додала для проєктів функцію Project Budget, вона показує, куди саме стартап збирається витратити гроші, які йому дадуть спонсори, повідомляє "Економічна правда".

"Автори проекту можуть використовувати її, щоб показувати його вартість, від прототипування і R&D, і до упаковки і відвантаження. Як тільки вони розберуться з цим в редакторі проєкту, діаграму з їх бюджетом можна опублікувати на сторінці проекту", - йдеться в описі функції.

Фото: Економічна правда

З точки зору платформи, така функція по-перше, змусить творців проектів краще замислюватися про свої майбутні витрати, а по-друге, дасть бажаючим більш прозору картину по тим проектам, які вони хочуть підтримати.

Важливий нюанс: Project Budget не є обов'язковим пунктом в оформленні проекту на Kickstarter, однак ті кампанії, у яких він є, отримають більше шансу потрапити на головну.

Також проекти, які показують структуру свого бюджету спонсорам, будуть відзначатися спеціальним значком.

В майбутньому платформа також збирається дати проектам можливість показувати спонсорам, куди витрачаються їхні гроші на фазі створення продукту, і порівнювати це з початковим бюджетом, на який вони розраховували.

Нагадаємо, що Уряд запустив фонд підтримки стартапів