Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Новинка Kickstarter: спонсорам буде видно куди витрачають гроші стартапи

Project Budget не є обов'язковим пунктом в оформленні проекту на Kickstarter, однак ті кампанії, у яких він є, отримають більше шансу потрапити на головну
"Автори проекту можуть використовувати її, щоб показувати його вартість, від прототипування і R&D, і до упаковки і відвантаження. Як тільки вони розберуться з цим в редакторі проєкту, діаграму з їх бюджетом можна опублікувати на сторінці проекту", - йдеться в описі функції.
Новинка Kickstarter: спонсорам буде видно куди витрачають гроші стартапи Фото: з вільних джерел

Міжнародна краунфаднінговая платформа Kickstarter додала для проєктів функцію Project Budget, вона показує, куди саме стартап збирається витратити гроші, які йому дадуть спонсори, повідомляє "Економічна правда".

"Автори проекту можуть використовувати її, щоб показувати його вартість, від прототипування і R&D, і до упаковки і відвантаження. Як тільки вони розберуться з цим в редакторі проєкту, діаграму з їх бюджетом можна опублікувати на сторінці проекту", - йдеться в описі функції.

Фото: Економічна правда

З точки зору платформи, така функція по-перше, змусить творців проектів краще замислюватися про свої майбутні витрати, а по-друге, дасть бажаючим більш прозору картину по тим проектам, які вони хочуть підтримати.

Важливий нюанс: Project Budget не є обов'язковим пунктом в оформленні проекту на Kickstarter, однак ті кампанії, у яких він є, отримають більше шансу потрапити на головну.

Також проекти, які показують структуру свого бюджету спонсорам, будуть відзначатися спеціальним значком.

В майбутньому платформа також збирається дати проектам можливість показувати спонсорам, куди витрачаються їхні гроші на фазі створення продукту, і порівнювати це з початковим бюджетом, на який вони розраховували.

Нагадаємо, що Уряд запустив фонд підтримки стартапів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2019 09:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.