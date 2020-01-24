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Топ-10 Telegram-каналів з дешевими авіаквитками
Telegram — месенджер, програмне забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, графічними та відеофайлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми
Фото: gettyimages.com
Сезон подорожей відкритий цілий рік, тому AIN.UA вирішив зібрати підбірку найпопулярніших Telegram-каналів, за допомогою яких можна отслужівает дешеві авіаквитки з України в усіх напрямках. І не тільки з України.
Найпопулярніший український канал про подорожі, в якому можна знайти не тільки інформацію про дешеві авіаперельоти, але також корисні поради мандрівникам, незвичайні маршрути, місця і багато іншого. Канал ведеться українською мовою.
Канал заснувала в 2016 році маркетолог Олена Деньга. У жовтні минулого року «Вітер дме» першим серед всіх Telegram-каналів в Україні набрав 100 000 живих передплатників. А сьогодні на канал підписано вже 182 000 чоловік.
Другий за популярністю канал з авіаскідкамі в українському сегменті Telegram. Крім авіаквитків, тут можна також відстежувати бюджетні автобусні і ЖД-напрямки. А ще промокодом, технічні помилки на сайтах авіакомпаній на кшталт «безкоштовних» квитків, Лайфхак.
Канал заснований в 2017 році і з тих пір виріс майже до 160 000 послідувачів.
Підприємець Андрій Буренок запустив однойменний стартап в 2015 році - і його сервіс по підбору подорожей під бюджет відразу став хітом. Другим проектом став YouTube-канал про подорожі, а потім і Telegram-канал, який, як і інші проекти Буренка, відразу показав експоненціальне зростання.
Сьогодні у каналу більше 150 000 послідовувачів. На каналі публікують кращі пропозиції для відпочинку: дешеві перельоти, цікаві місця, Лайфхак і розповіді від досвідчених мандрівників. Контент - російською мовою.
Ще один російськомовний канал з дешевими перельотами. На ньому можна знайти квитки від 5 євро і тури від 100 євро, знижки, розпродажі і акції від самих різних авіакомпаній світу.
На кана вже підписано понад 140 000 чоловік і його популярність продовжує зростати.
Україномовних канал, присвячений бюджетним подорожам. На каналі регулярно публікують знижки і промо-коди на авіаперельоти, автобусні та ЖД-квитки та проживання.
На канал підписано 70 000 користувачів і ця цифра швидко зростає.
Канал входить в топ-5 по зростанню в категорії «Подорожі», доступний українською мовою. Крім знижок і вигідних пропозицій на авіаперельоти, тут можна почитати корисні для мандрівників новини та поради.
Також на каналі чимало реклами, втім, вона переважно тематична і релевантна для мандрівників. Ймовірно тому у каналу 65 000 послідовувачів.
Російськомовний канал для мандрівників на 60 000 послідовувачів.
Крім дешевих авіаквитків, тут публікують цікаві локації, міні-гіди містами та поради мандрівникам.
Незважаючи на назву каналу, крім авіаквитків тут можна також знайти знижки на автобусні і залізничні подорожі, гарячі тури і т.д.
Канал ведеться українською мовою. На нього підписано понад 57 000 чоловік.
Все те ж саме, тільки на російській: знижки на авіаквитки, маршрути і міні-гайди від мандрівників, поради.
А ще окремий чат для всіх 56 000 послідовників каналу, в якому можна обговорити тему тієї чи іншої публікації, запитати поради або реферальне посилання на який-небудь туристичний онлайн-сервіс.
Останній канал з нашої вибірки спеціалізується на акціях авіакомпаній і розпродажах туристичних операторів.
Контент публікується українською мовою. У каналу 46 000 послідовувачів.
Читайте новини також російською мовою.
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