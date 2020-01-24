Топ-10 Telegram-каналів з дешевими авіаквитками

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Сезон подорожей відкритий цілий рік.

Сезон подорожей відкритий цілий рік, тому AIN.UA вирішив зібрати підбірку найпопулярніших Telegram-каналів, за допомогою яких можна отслужівает дешеві авіаквитки з України в усіх напрямках. І не тільки з України.

Найпопулярніший український канал про подорожі, в якому можна знайти не тільки інформацію про дешеві авіаперельоти, але також корисні поради мандрівникам, незвичайні маршрути, місця і багато іншого. Канал ведеться українською мовою.

Канал заснувала в 2016 році маркетолог Олена Деньга. У жовтні минулого року «Вітер дме» першим серед всіх Telegram-каналів в Україні набрав 100 000 живих передплатників. А сьогодні на канал підписано вже 182 000 чоловік.

Другий за популярністю канал з авіаскідкамі в українському сегменті Telegram. Крім авіаквитків, тут можна також відстежувати бюджетні автобусні і ЖД-напрямки. А ще промокодом, технічні помилки на сайтах авіакомпаній на кшталт «безкоштовних» квитків, Лайфхак.

Канал заснований в 2017 році і з тих пір виріс майже до 160 000 послідувачів.

Підприємець Андрій Буренок запустив однойменний стартап в 2015 році - і його сервіс по підбору подорожей під бюджет відразу став хітом. Другим проектом став YouTube-канал про подорожі, а потім і Telegram-канал, який, як і інші проекти Буренка, відразу показав експоненціальне зростання.

Сьогодні у каналу більше 150 000 послідовувачів. На каналі публікують кращі пропозиції для відпочинку: дешеві перельоти, цікаві місця, Лайфхак і розповіді від досвідчених мандрівників. Контент - російською мовою.

Ще один російськомовний канал з дешевими перельотами. На ньому можна знайти квитки від 5 євро і тури від 100 євро, знижки, розпродажі і акції від самих різних авіакомпаній світу.

На кана вже підписано понад 140 000 чоловік і його популярність продовжує зростати.

Україномовних канал, присвячений бюджетним подорожам. На каналі регулярно публікують знижки і промо-коди на авіаперельоти, автобусні та ЖД-квитки та проживання.

На канал підписано 70 000 користувачів і ця цифра швидко зростає.

Канал входить в топ-5 по зростанню в категорії «Подорожі», доступний українською мовою. Крім знижок і вигідних пропозицій на авіаперельоти, тут можна почитати корисні для мандрівників новини та поради.

Також на каналі чимало реклами, втім, вона переважно тематична і релевантна для мандрівників. Ймовірно тому у каналу 65 000 послідовувачів.

Російськомовний канал для мандрівників на 60 000 послідовувачів.

Крім дешевих авіаквитків, тут публікують цікаві локації, міні-гіди містами та поради мандрівникам.

Незважаючи на назву каналу, крім авіаквитків тут можна також знайти знижки на автобусні і залізничні подорожі, гарячі тури і т.д.

Канал ведеться українською мовою. На нього підписано понад 57 000 чоловік.

Все те ж саме, тільки на російській: знижки на авіаквитки, маршрути і міні-гайди від мандрівників, поради.

А ще окремий чат для всіх 56 000 послідовників каналу, в якому можна обговорити тему тієї чи іншої публікації, запитати поради або реферальне посилання на який-небудь туристичний онлайн-сервіс.

Останній канал з нашої вибірки спеціалізується на акціях авіакомпаній і розпродажах туристичних операторів.

Контент публікується українською мовою. У каналу 46 000 послідовувачів.