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Торфовища під Києвом гасять другу добу

"Після прибуття на місце пожежі рятувальниками була проведена розвідка і встановлено, що горять поклади торфу окремими осередками у важкодоступних місцях. Станом на 9 серпня гасіння триває, займання ліквідовано на площі 0,3 га"
Рятувальники Броварського району другу добу гасять поклади торфу на околиці села Бобрик.
Торфовища під Києвом гасять другу добу Фото: facebook.com/MNSKOB

"Після прибуття на місце пожежі рятувальниками була проведена розвідка і встановлено, що горять поклади торфу окремими осередками у важкодоступних місцях. Станом на 9 серпня гасіння триває, займання ліквідовано на площі 0,3 га", - повідомляє прес-центр ДСНС у Київській області.


Фото:  facebook.com/MNSKOB

Для ліквідації пожежі залучено чергові караули 21-ї ДПРЧ Бровари, 22-ї ДПРЧ смт Калита, сільських пожежних села Шевченкове.

Нагадаємо, 7 серпня за 30 км від Києва вдруге за два місяці виникла пожежа на птахофабриці під Васильковом. Жертв і постраждалих в обох випадках не було. 

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