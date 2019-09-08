CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРятувальники Броварського району другу добу гасять поклади торфу на околиці села Бобрик.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Торфовища під Києвом гасять другу добу
"Після прибуття на місце пожежі рятувальниками була проведена розвідка і встановлено, що горять поклади торфу окремими осередками у важкодоступних місцях. Станом на 9 серпня гасіння триває, займання ліквідовано на площі 0,3 га"
Фото: facebook.com/MNSKOB
"Після прибуття на місце пожежі рятувальниками була проведена розвідка і встановлено, що горять поклади торфу окремими осередками у важкодоступних місцях. Станом на 9 серпня гасіння триває, займання ліквідовано на площі 0,3 га", - повідомляє прес-центр ДСНС у Київській області.
Фото: facebook.com/MNSKOB
Для ліквідації пожежі залучено чергові караули 21-ї ДПРЧ Бровари, 22-ї ДПРЧ смт Калита, сільських пожежних села Шевченкове.
Нагадаємо, 7 серпня за 30 км від Києва вдруге за два місяці виникла пожежа на птахофабриці під Васильковом. Жертв і постраждалих в обох випадках не було.
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