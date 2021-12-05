Торгова угода зі США стане ефективним інструментом геоекономіки - Петрашко

"В торговельно-економічних відносинах ми маємо чіткі пріоритети і прозорий план дій"

Укладання двосторонньої преференційної торгової угоди між Україною зі США може стати ефективним інструментом геоекономіки, забезпечуючи посилення глобальної конкуренції у торгівлі.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час розмови із торговим представником США Кетрін Тай, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"В торговельно-економічних відносинах ми маємо чіткі пріоритети і прозорий план дій. Це, зокрема, усунення перешкод у торгівлі металевими виробами, а також активізація співпраці через укладання двосторонньої преференційної торгової угоди. Для США та України угода стала б ефективним інструментом геоекономіки, забезпечуючи посилення глобальної конкуренції у торгівлі", - наголосив Петрашко.

Також сторони обговорили такі питання, як захист прав інтелектуальної власності, розвиток законодавства про державні закупівлі, кліматичну трансформацію в торгівлі. Окремою темою розмови було рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.

"Ми готові вести активний діалог і домовлятись про стратегічне партнерство з американськими виробниками вакцин. Разом з тим, ми маємо забезпечити відповідні потужності для виробництва цих вакцин у нас в країні", - зазначив міністр.

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