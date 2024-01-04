Торік у світі загинули щонайменше 140 журналістів – ЗМІ
У 2023 році під час виконання професійних обов’язків у світі загинули 140 журналістів.
Про це повідомила правозахисна організація Press Emblem Campaign.
За підрахунками організації, 90 журналістів загинули на Близькому Сході, 20 — у Латинській Америці, 12 — в Азії, 11 — в Африці, чотири — в Європі, три — у Північній Америці.
За межами сектора Гази було вбито 59 журналістів у 27 країнах. У Мексиці вбили девʼятьох журналістів, а в Гватемалі — пʼятьох. Чотири журналісти загинули під час війни в Україні (італієць, француз та двоє росіян), ще четверо загинули в Ізраїлі під час нападу Хамас 7 жовтня.
За останні десять років (з 2014 до 2023) вбили 1 147 працівників медіа — це в середньому 2,2 на тиждень. Організація включила до своєї статистики всіх загиблих журналістів, незалежно від того, чи була їхня смерть повʼязана з професійною діяльністю, чи ні.
Раніше повідомлялось, що працівники німецького телебачення (ZDF) постраждлали від обстрілу росіянами Харкова. Співробітники німецького телеканалу ZDF були в харківському готелі Kharkiv Palace, куди в суботу влучила російська ракета.