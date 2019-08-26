Трамп анонсував підписання торговельної угоди з Японією

Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер повідомив, що угода складається з трьох частин: сільськогосподарської, промислової та цифрової, але про деталі не розповів

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення принципової домовленості з Японією щодо торговельної угоди, яку планують підписати у вересні під час сесії Генеральної асамблеї ООН.

Трамп розповів про це журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе на полях саміту "Великої сімки" у французькому місті Біарріц, повідомляє "Громадське".

Трамп назвав цю торговельну угоду "воістину грандіозною угодою для фермерів і власників скотарських господарств".

"Ми, безумовно, хотіли б поставити перед собою мету - підписати торговельну угоду між Японією і США, скористатися цією можливістю. Нам ще є над чим попрацювати на робочому рівні", - заявив своєю чергою Сіндзо Абе.

Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер повідомив, що угода складається з трьох частин: сільськогосподарської, промислової та цифрової, але про деталі не розповів.

Водночас Лайтхайзер повідомив, що мита на японські автомобілі збережуться і після укладення угоди.

Раніше Токіо погодився знизити мита на американську яловичину і свинину до рівнів, встановлених транстихоокеанським партнерством, дозволивши Вашингтону на деякий час зберегти мита на японські автомобілі у розмірі 2,5%.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести 10% мита на товари китайського імпорту вартістю $ 300 млрд на рік з 1 вересня. Після цього міністерство торгівлі внесло корективи і оголосило, що введення мита на низку товарів буде відкладено до 15 грудня. Відповідно, китайські дії є дзеркальною відповіддю на заходи Вашингтона.