Трамп анонсував підписання торговельної угоди з Японією
Трамп розповів про це журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе на полях саміту "Великої сімки" у французькому місті Біарріц, повідомляє "Громадське".
Трамп назвав цю торговельну угоду "воістину грандіозною угодою для фермерів і власників скотарських господарств".
"Ми, безумовно, хотіли б поставити перед собою мету - підписати торговельну угоду між Японією і США, скористатися цією можливістю. Нам ще є над чим попрацювати на робочому рівні", - заявив своєю чергою Сіндзо Абе.
Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер повідомив, що угода складається з трьох частин: сільськогосподарської, промислової та цифрової, але про деталі не розповів.
Водночас Лайтхайзер повідомив, що мита на японські автомобілі збережуться і після укладення угоди.
Раніше Токіо погодився знизити мита на американську яловичину і свинину до рівнів, встановлених транстихоокеанським партнерством, дозволивши Вашингтону на деякий час зберегти мита на японські автомобілі у розмірі 2,5%.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести 10% мита на товари китайського імпорту вартістю $ 300 млрд на рік з 1 вересня. Після цього міністерство торгівлі внесло корективи і оголосило, що введення мита на низку товарів буде відкладено до 15 грудня. Відповідно, китайські дії є дзеркальною відповіддю на заходи Вашингтона.
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