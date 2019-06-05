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Трамп анонсував підвищення мит на китайські товари до 25%

Такий крок з боку Вашингтона глава Білого дому пояснив "занадто повільними" переговорами між США та КНР з метою врегулювати торговельний конфлікт
Президент США Дональд Трамп заявив, що до кінця тижня Вашингтон підніме з 10% до 25% тарифи на імпортовану з Китаю продукцію на загальну суму 200 млрд доларів.
Трамп анонсував підвищення мит на китайські товари до 25% Дональд Трамп. Фото: соцмережі

"Протягом 10 місяців Китай платив США мита в розмірі 25 відсотків на високотехнологічні товари вартістю 50 мільярдів доларів і 10 відсотків на інші товари вартістю 200 мільярдів доларів. Цими виплатами частково пояснюються наші чудові економічні результати.

У п'ятницю 10 відсотків підвищаться до 25 відсотків. 325 мільярдів доларів у вигляді інших товарів, які нам відправляє Китай, поки не обкладаються митом, але незабаром будуть - за ставкою в 25 відсотків", - повідомив Трамп у Twitter.

Такий крок з боку Вашингтона глава Білого дому пояснив "занадто повільними" переговорами між США та КНР з метою врегулювати торговельний конфлікт.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили нові мита на імпортовані китайські товари на загальну суму в 200 мільярдів доларів.

 
 
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06 05 2019 09:14
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