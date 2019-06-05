Трамп анонсував підвищення мит на китайські товари до 25%
"Протягом 10 місяців Китай платив США мита в розмірі 25 відсотків на високотехнологічні товари вартістю 50 мільярдів доларів і 10 відсотків на інші товари вартістю 200 мільярдів доларів. Цими виплатами частково пояснюються наші чудові економічні результати.
У п'ятницю 10 відсотків підвищаться до 25 відсотків. 325 мільярдів доларів у вигляді інших товарів, які нам відправляє Китай, поки не обкладаються митом, але незабаром будуть - за ставкою в 25 відсотків", - повідомив Трамп у Twitter.
Такий крок з боку Вашингтона глава Білого дому пояснив "занадто повільними" переговорами між США та КНР з метою врегулювати торговельний конфлікт.
Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили нові мита на імпортовані китайські товари на загальну суму в 200 мільярдів доларів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами