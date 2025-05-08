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Трамп анонсував розмову із Зеленським

08 травня 2025, 17:57
Трамп анонсував розмову із Зеленським
Він зазначив, що США отримали доступ до "величезної кількості високоякісних рідкісноземельних металів"

Президент США Дональд Трамп заявив, що 8 травня планує поговорити з Володимиром Зеленським про ратифіковану Верховною Радою угоду про економічне партнерство.

Про це пише "Європейська правда".

"США щойно уклали угоду про рідкісноземельні метали з Україною. Вона була повністю ратифікована і схвалена її органом законодавчої влади. Ми це цінуємо", – сказав Трамп у Білому домі.

Американський президент зазначив, що США отримали доступ до «величезної кількості високоякісних рідкісноземельних металів».
 
Нагадаємо, що 8 травня Верховна Рада ратифікувала Угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. "За" проголосували 338 народних депутатів. Документ представляла віцепрем'єрка Юлія Свириденко, яка його підписувала від імені України. Вона наголосила, що домовленість враховує інтереси України, а всі надра залишаються в українській власності. 
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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