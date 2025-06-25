Трамп атакував Іран без погодження з союзниками по НАТО
Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про атаку на Іран без попереднього узгодження з європейськими лідерами.
Про це повідомляє Politico.
Трамп, хоч і не повторює прямих погроз вивести США з НАТО, як це було у 2018 році, продовжує створювати напругу в Альянсі.
Його риторика викликає занепокоєння у європейських лідерів, особливо через небажання координувати рішення, які стосуються спільної безпеки.
Як пише ЗМІ, за словами джерел, Трамп майже не консультувався з партнерами перед тим, як санкціонував удари бомбардувальниками B-2 по ядерних об’єктах Ірану минулої суботи.
Напередодні, під час саміту G7 у Канаді, він залишив лідерів із відчуттям, що може вдатися до силових дій без попереджень.
Один з європейських чиновників зауважив: Трамп демонструє рішучість діяти самостійно і не розглядає колективну безпеку як основний принцип НАТО.
"Він буде рішучим і робитиме те, що вважає найкращим для Америки", - сказало джерело у Білому домі.
Президент критикує союзників за недостатні оборонні витрати, особливо Іспанію, яка просила про виключення з нового мандату НАТО.
За словами Трампа, навіть США не мають зобов’язань дотримуватись цієї нової планки.
"Я не думаю, що ми повинні платити те, що платять усі інші. Вони в Європі. Ми — ні", - заявив він.США почали евакуювати своїх дипломатів 12 червня з посольств на Близькому Сході через погрози Ірану завдати ударів по військових базах США. У ніч на 13 червня Ізраїль почав операцію "Левовий народ", атакувавши ядерні та військові об'єкти Ірану