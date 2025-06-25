Трамп атакував Іран без погодження з союзниками по НАТО

Його риторика викликає занепокоєння у європейських лідерів, особливо через небажання координувати рішення, які стосуються спільної безпеки.

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про атаку на Іран без попереднього узгодження з європейськими лідерами.

Про це повідомляє Politico.

Трамп, хоч і не повторює прямих погроз вивести США з НАТО, як це було у 2018 році, продовжує створювати напругу в Альянсі.

Його риторика викликає занепокоєння у європейських лідерів, особливо через небажання координувати рішення, які стосуються спільної безпеки.

Як пише ЗМІ, за словами джерел, Трамп майже не консультувався з партнерами перед тим, як санкціонував удари бомбардувальниками B-2 по ядерних об’єктах Ірану минулої суботи.

Напередодні, під час саміту G7 у Канаді, він залишив лідерів із відчуттям, що може вдатися до силових дій без попереджень.

Один з європейських чиновників зауважив: Трамп демонструє рішучість діяти самостійно і не розглядає колективну безпеку як основний принцип НАТО.

"Він буде рішучим і робитиме те, що вважає найкращим для Америки", - сказало джерело у Білому домі.

Президент критикує союзників за недостатні оборонні витрати, особливо Іспанію, яка просила про виключення з нового мандату НАТО.

За словами Трампа, навіть США не мають зобов’язань дотримуватись цієї нової планки.

"Я не думаю, що ми повинні платити те, що платять усі інші. Вони в Європі. Ми — ні", - заявив він.