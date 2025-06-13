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Трамп дає "другий шанс" для Ірану

13 червня 2025, 19:06
Трамп дає
Фото: Great again
Перед цим він дав уряду Ірану два місяці, аби укласти угоду.

60-денний ультиматум США Ірану завершився безрезультатно, проте у Тегерана може бути ще один шанс. 

Про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social

"Два місяці тому я поставив Ірану 60-денний ультиматум, щоб "укласти угоду". Вони повинні були це зробити! Сьогодні 61-й день", - йдеться в дописі. 

Трамп зазначив, що хоча іранці не виконали поставлених умов, але шанс в них ще є.

"Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли цього досягти. Тепер у них, можливо, є другий шанс", - додав він. 

Трамп також додав, що атака Ізраїлю по Ірану була "відмінною", та попередив про продовження.

"Я думаю, що вона була відмінною... Вони отримали сильний удар, дуже сильний. Вони отримали удар настільки сильний, наскільки це взагалі можливо. І це ще не все. Буде ще більше", - сказав американський лідер.

Однак іранський президент Масуд Пезешкіан запевнив, що ізраїльська сторона пошкодує про завдані авіаудари.

"Законна та сильна відповідь Ісламської республіки приведе‌‌‌‌​‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌​ ‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌до того, що ворог пошкодує про свій безрозсудний вчинок", - сказав Пезешкіан.

Вдень ми також повідомляли, що Іран відмовився від ядерних переговорів зі США після ударів Ізраїлю

 

СШАІран

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