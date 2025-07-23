Трамп дав путіну "стратегічний подарунок" — The Atlantic про наслідки 50-денного ультиматуму

Такий підхід очільника Білого дому послаблює обороноздатність України та грає на руку кремлю.

Висунувши 50-денний ультиматум російському диктатору владіміру путіну, президент США Дональд Трамп фактично дав йому час на ескалацію. Такий підхід очільника Білого дому послаблює обороноздатність України та грає на руку кремлю.

Таку думку висловив професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії Філліпс Пейсон О'Браєн у своїй колонці на шпальтах The Atlantic.

За його словами, замість того, щоб рішуче виступити проти путіна, Трамп висунув свій 50-денний ультиматум, який може навіть не бути ультиматумом, якщо зрештою Трамп відмовиться від своєї погрози запровадити "дуже суворі тарифи" проти росії.

"Як швидко зрозуміли націоналістичні коментатори в росії, Трамп пропонував путіну чудовий стратегічний подарунок. Частково тому, що Трамп відмовився вводити нові санкції після своєї інавгурації в січні, а постачальники знайшли способи обійти існуючі, росія тепер може виробляти більше ракет", - пише він.

Він зауважив, що кількість у понад 700 безпілотників і ракет, якими росія може вдарити по Україні лише за одну ніч, була б немислимою у 2022 році, а тим часом є прогнози, що російських засобів нападу летітиме по українських містах ще більше.

На думку О'Браєна, навіть якщо Україна отримає зброю для оборони, вона не зможе збити всі ті повітряні цілі, якими її атакує росія, і втрати серед українців неодмінно зростатимуть.

На землі ж росія зможе поступово захоплювати маленькі шматки території України - навіть ціною тисяч своїх солдатів, наголосив аналітик, і якщо Трамп реально планує почати тиск на рф через 50 днів, то путіна цим він тільки спонукає спробувати захопити за цей період більше території.

О'Браєн припускає, що наприкінці "50-денного безкарного бомбардування" росія може навіть погодитися на "мирну" угоду, яку адміністрація Трампа пропонувала кілька місяців тому. Він нагадав: угода передбачала, що росіяни збережуть майже всі захоплені українські території, США визнають контроль росії над кримом, Україна втратить перспективу вступу до НАТО, а також не отримає жодних гарантій безпеки.

"Попри те, що Україна виконала всі вимоги Трампа, сумлінно вела переговори, демонструвала лояльність до президента США та утримувалася від ударів по цивільних об’єктах росії частково з поваги до Вашингтона, нині Київ бачить: Білий дім фактично дарує кремлю літо без санкцій, дозволяючи чинити будь-які звірства", - пише аналітик.

На його думку, у цих умовах пропозиція президента України Володимира Зеленського поділитися зі США українськими дроновими технологіями - це "своєрідна ставка, спроба втримати бодай якусь підтримку".

"Раніше український лідер навіть запропонував Америці доступ до мінеральних ресурсів країни. Угода формально діє, але підтримка Трампа залишається вкрай непередбачуваною, адже допомога в боротьбі вільного народу проти зовнішньої диктатури більше не є пріоритетом для США", - підсумував О'Браєн.