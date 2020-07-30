Трамп допускає можливість перенесення президентських виборів

Трамп також заявляв, що процес голосування поштою себе не виправдав, оскільки є сприятливим підґрунтям для шахрайства

"У разі загального голосування поштою (неголосування за відкріпним посвідченням, що добре) у 2020 році будуть найбільш неточні та шахрайські вибори в історії. Це буде величезна ганьба для США", - написав Дональд Трамп у Twitter.

Президент США Дональд Трамп у четвер висловив припущення, що, можливо, було б краще відкласти президентські вибори в листопаді 2020 року в країні з метою не вдаватися до голосування поштою у зв'язку з загрозою коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У разі загального голосування поштою (неголосування за відкріпним посвідченням, що добре) у 2020 році будуть найбільш неточні та шахрайські вибори в історії. Це буде величезна ганьба для США. (Може - ІФ), відкласти вибори доти, коли люди зможуть голосувати як слід, спокійно та безпечно?" - написав він у Twitter.

При цьому, коментуючи ситуацію з коронавірусом у світі, Трамп сказав, що в деяких країнах відбувається "лихо", причому багато країн повідомляють дуже неточні дані про перебіг епідемії.

Раніше в четвер Трамп також заявляв, що процес голосування поштою себе не виправдав, оскільки є сприятливим підґрунтям для шахрайства.

У середині травня радник президента США Джаред Кушнер в інтерв'ю журналу Time не дав гарантій того, що наступні президентські вибори в Штатах на тлі пандемії коронавірусу зможуть відбутися в запланований термін - 3 листопада 2020 року.

"Я не впевнений, що можу так чи інакше пообіцяти це, але просто зараз план такий (провести вибори вчасно - ІФ)", - заявив він виданню у відповідь на запитання, чи може ручатися за проведення президентських виборів у США за графіком.

У свою чергу колишній віце-президент США демократ Джо Байден, який вважається основним суперником республіканця Трампа на виборах 2020 року, звинувачував Трампа в намірі перенести голосування з метою забезпечити своє переобрання.

За даними статистичного сайту Worldometer, США все ще на першому місці у світі за кількістю випадків зараження COVID-19. На сьогодні там зареєстровано понад 4,56 млн випадків зараження, померли 152,8 тис. людей.

Нагадаємо, що Трамп вважає, що може програти на виборах у листопаді тільки через голосування поштою