Трамп допускає переговори з путіним до завершення дедлайну 8 серпня

За його словами, заплановано кілька зустрічей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з російським лідером Володимиром путіним можуть відбутися ще до завершення встановленого дедлайну.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Трампа запитали, чи планує він провести переговори з путіним упродовж найближчих 10 днів.

"Побачимо, що буде. Плануємо кілька зустрічей", - відповів президент, не уточнивши деталей.

Нагадаємо, що Трамп вимагає припинення війни в Україні до 8 серпня.