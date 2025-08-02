Трамп допускає переговори з путіним до завершення дедлайну 8 серпня
Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з російським лідером Володимиром путіним можуть відбутися ще до завершення встановленого дедлайну.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами.
Трампа запитали, чи планує він провести переговори з путіним упродовж найближчих 10 днів.
"Побачимо, що буде. Плануємо кілька зустрічей", - відповів президент, не уточнивши деталей.
Нагадаємо, що Трамп вимагає припинення війни в Україні до 8 серпня.