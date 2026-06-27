Трамп допускає відмову від "анкориджських домовленостей" щодо України

Він також допустив перегляд раніше обговорюваних домовленостей щодо України.

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 висловив невдоволення діями глави кремля путіна та заявив про готовність посилити тиск на москву.

За даними Axios, він також припустив, що може відмовитися від так званих "анкориджських домовленостей".

Президент США Дональд Трамп під час саміту "Групи семи" висловив більш скептичне ставлення до путіна та заявив про можливість посилення тиску на росію.

Про це повідомляє Axios із посиланням на двох посадовців, які були присутні на саміті G7.

За словами співрозмовників видання, Трамп під час зустрічей із лідерами країн G7 дав зрозуміти, що може відмовитися від так званих "анкориджських домовленостей". Як зазначає Axios, ідеться про можливі домовленості, за якими США нібито погоджувалися на російську вимогу щодо контролю москви над Донбасом у межах потенційної мирної угоди.

Водночас один із європейських чиновників зазначив, що, попри жорсткі заяви американського президента, союзники сумніваються, що Вашингтон справді перейде до рішучих кроків щодо посилення тиску на кремль.

"Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося аутіна, і говорив про тиск на росію, але інші лідери не вірять, що він дійсно щось зробить", – цитує видання одного зі співрозмовників.

Раніше також Рубіо заявив, що на саміті в Анкориджі не було угод.