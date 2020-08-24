Трамп допустив повний розрив економічного співробітництва з Китаєм

"Не було країни, яка обібрала б нас більше, ніж Китай. Ми втрачаємо мільярди, сотні мільярдів доларів. Ми нічого не отримуємо з Китаю. Так, ми отримуємо деякі товари, які могли б виробляти самі ... Але ми тільки те й робимо, що втрачаємо гроші", - сказав Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що за певних умов не виключає повного припинення економічного співробітництва з Китаєм, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо вони не будуть поводитися з нами правильно, я, звичайно, зроблю це", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News у відповідь на запитання ведучого, чи може бути допущено відмежування американської економіки від китайської.

На думку американського лідера, американська економіка зазнає величезних збитків через Пекін.

"Не було країни, яка обібрала б нас більше, ніж Китай. Ми втрачаємо мільярди, сотні мільярдів доларів. Ми нічого не отримуємо з Китаю. Так, ми отримуємо деякі товари, які могли б виробляти самі ... Але ми тільки те й робимо, що втрачаємо гроші", - сказав Трамп.

Водночас, він заявив, що не хоче "підпалювати світ просто зараз".

Крім того, Трамп укотре попередив, що в разі перемоги на майбутніх президентських виборах кандидата від Демократичної партії Джо Байдена, "Китай буде володіти нашою країною".

На початку 2020 року США і Китай підписали першу фазу торговельної угоди і повідомляли про початок переговорів з другої фази, однак відтоді відносини двох країн істотно погіршилися. У травні Трамп погрожував розірвати всі відносини з Китаєм, обвинувативши Пекін у тому, що він прикладає недостатньо зусиль, щоб зупинити пандемію коронавірусу. Проблеми в стосунках двох країн посилилися після рішення Пекіна ввести новий закон про національну безпеку в Гонконгу.

Одним із останніх кроків Трампа, спрямованих проти КНР, стала заява про наміри заборонити на території США діяльність китайських компаній, зокрема, гіганта електронної комерції Alibaba. Трамп раніше підписав укази, що вимагають від китайської компанії ByteDance відмовитися від діяльності застосунку TikTok в США, мотивуючи це тим, що ця діяльність може загрожувати національній безпеці Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що економіка США за 2 квартал року скоротилася на 37%