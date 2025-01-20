Трамп доручив організувати телефонну розмову з путіним – CNN
Новообраний президент США Дональд Трамп доручив помічникам після інавгурації організувати телефонну розмову з російським диктатором Володимиром путіним.
Про це повідомляє телеканал CNN.
"Метою бесіди між Трампом і путіним буде обговорення можливої особистої зустрічі у найближчі місяці", - пише видання.
Під час неї президент США спробує покласти край війні рф в Україні, розповіли CNN обізнані особи.
Чиновники з команди національної безпеки в адміністрації Трампа почали працювати над телефонною розмовою з путіним ще кілька тижнів тому, однак лишається не зрозумілим, чи була остаточно визначена дата розмови.
Американські ЗМІ додають, що під час президентської кампанії, будучи кандидатом, Трамп пообіцяв припинити війну кремля з Україною протягом дня після інавгурації у разі перемоги на виборах.
Проте пізніше в команді обраного президента США посунули такі терміни.
Наразі немає чітких сигналів про те, що широкомасштабна військова агресія рф проти України добігає кінця.
CNN зазначає, що Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання військового конфлікту, який можна було б реалізувати "протягом перших місяців його президентства - у тому числі шляхом безпосередньої розмови з путіним".
Раніше Україна попередила команду Трампа про катастрофічні наслідки примусу до переговорів з росією.