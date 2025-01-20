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Трамп доручив організувати телефонну розмову з путіним – CNN

20 січня 2025, 09:56
Трамп доручив організувати телефонну розмову з путіним – CNN
Джерело: unsplash
Це може відбутись вже найближчими днями.

Новообраний президент США Дональд Трамп доручив помічникам після інавгурації організувати телефонну розмову з російським диктатором Володимиром путіним.

Про це повідомляє телеканал CNN.

"Метою бесіди між Трампом і путіним буде обговорення можливої особистої зустрічі у найближчі місяці", - пише видання. 

Під час неї президент США спробує покласти край війні рф в Україні, розповіли CNN обізнані особи.

Чиновники з команди національної безпеки в адміністрації Трампа почали працювати над телефонною розмовою з путіним ще кілька тижнів тому, однак лишається не зрозумілим, чи була остаточно визначена дата розмови.

Американські ЗМІ додають, що під час президентської кампанії, будучи кандидатом, Трамп пообіцяв припинити війну кремля з Україною протягом дня після інавгурації у разі перемоги на виборах.

Проте пізніше в команді обраного президента США посунули такі терміни. 

Наразі немає чітких сигналів про те, що широкомасштабна військова агресія рф проти України добігає кінця. 

CNN зазначає, що Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання військового конфлікту, який можна було б реалізувати "протягом перших місяців його президентства - у тому числі шляхом безпосередньої розмови з путіним".

Раніше Україна попередила команду Трампа про катастрофічні наслідки примусу до переговорів з росією.

 

Дональд Трамппереговоривійна в Україні

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