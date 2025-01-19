Україна попередила команду Трампа про катастрофічні наслідки примусу до переговорів з росією – The Telegraph

За словами помічників президента Володимира Зеленського, якщо не змусити російського диктатора владіміра путіна "відчути біль" перед потенційними переговорами, це додасть йому сміливості, ослабить позиції України.

Київ попередив команду обраного президента США Дональда Трампа, що примус України до переговорів із країною-агресоркою росією до того, як ЗСУ заволодіють ініціативою на полі бою, матиме катастрофічні наслідки.

Про це пише британське видання The Telegraph.

За словами помічників президента Володимира Зеленського, якщо не змусити російського диктатора владіміра путіна "відчути біль" перед потенційними переговорами, це додасть йому сміливості, ослабить позиції України та також завдасть удару по репутації й інтересам Заходу, ідеться в статті.

Офіційні особи попереджають, що поспішність зіграє на руку кремлю.

"Суть у тому, що тут не можна ухвалювати простих швидких рішень. Ініціативу треба контролювати, її не можна віддавати росії", — цитує видання радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

У той час як російські окупаційні війська просуваються на Донеччині, Україна домагається успіхів далеко за межами лінії фронту, завдаючи ударів по російських нафтових і військових об'єктах, підприємствах. За словами Подоляка, ці удари значно впливають на російську економіку, яка є вразливою стороною кремля. І необхідно, щоб Україна отримала підтримку — це, за словами Подоляка, змусить кремль почати переговори за необхідністю, а не за власним вибором.

Радник глави ОП також підкреслив, що 46% російського нафтопереробного сектору перебуває під ударом або в зоні дії української зброї. Це, вказав Подоляк, означає, що росія поступово втрачає значну частину цього ключового сектора своєї економіки. Крім того, Україна атакує ключові об'єкти військової інфраструктури в європейському регіоні росії.

Подоляк наполягає на необхідності підтримувати такий тиск, щоб Україна могла вступити в переговори з позиції сили.

"Тільки якщо росія зазнає втрат, вона буде готова вести змістовні переговори", — заявив Подоляк.

Як зазначає The Telegraph, теоретично, удари по російських НПЗ є ефективними, але точні збитки від таких атак залишаються незрозумілими, оскільки рф тримає в секреті більшу частину своїх даних про видобуток нафти. Однак, як повідомило журналістам джерело в українській розвідці, росія здебільшого змогла відновити свої нафтові об'єкти «протягом тижня», і тільки додаткові поставки західних ракет і посилення санкцій "змусять путіна переглянути плани".

У The Telegraph засумнівалися, що заклики України знайдуть підтримку в нової адміністрації США. Водночас українські чиновники сподіваються, що, якщо Трампа не вдасться переконати надати необхідну підтримку на полі бою, його вдасться вмовити не відмовлятися від України повністю.

За словами Подоляка, команді Трампа вдалося частково пояснити, що війна росії проти України спрямована "не стільки на захоплення української території, скільки на перерозподіл впливу".

Попри стриманий оптимізм, українські чиновники готуються, що вести переговори доведеться з позиції, далекої від ідеальної, якщо Трамп залишиться непохитним і намагатиметься нав’язати швидкий мир, пише The Telegraph.