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Трамп дозволить Європі купити американську зброю для Києва

17 лютого 2025, 12:47
Трамп дозволить Європі купити американську зброю для Києва
Адміністрація Трампу заявила західним союзникам, що хоче, аби ті купували американську зброю і військову техніку для збереження НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий дозволити Європі купувати зброю американського виробництва для передачі Україні.

Про це інформує агентство Bloomberg.

"Цей крок потенційно дозволить Україні використовувати американську зброю, навіть якщо США припинять військову підтримку країни, оскільки Трамп намагається домовитися про припинення трирічної війни", - йдеться в матеріалі. 

Журналісти додають, що адміністрація Білого дому оголосила західним союзникам, що хоче, аби вони купували американську зброю і військову техніку для збереження НАТО.

Крім того, СШа не проти, щоб Європа купувала більше американських енергоносіїв.

Також раніше США надіслали країнам ЄС список запитань щодо врегулювання війни рф проти України.

 

СШАНАТОвійна в Україні

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