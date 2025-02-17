США надіслали країнам ЄС список запитань щодо врегулювання війни рф проти України – Reuters

Ці питання надав виданню представник Державного департаменту США.

Держдеп США надіслав урядам європейських країн ряд запитань щодо того, як вони бачать гарантії безпеки для Києва і що готові для цього зробити.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Представник Державного департаменту США розказав агенції, що Вашингтон дав чітко зрозуміти, що вони очікують, що європейські партнери візьмуть на себе провідну роль у створенні міцної системи безпеки, і наразі чекають їх пропозицій.

Reuters також ознайомився з документом, де США сформулювали такі питання до європейських урядів:



Що, на вашу думку, є підтримуваною Європою гарантією безпеки чи запевненням, яке слугувало б достатнім стримуючим фактором для рф, водночас забезпечуючи припинення цього конфлікту міцним мирним врегулюванням?



Які європейські та/або треті країни, на вашу думку, могли б або брали б участь у такій домовленості?



Чи є країни, які, на вашу думку, були б незамінними?



Чи була б ваша країна готова розгорнути свої війська в Україні в рамках мирного врегулювання?



Якби військові сили третіх країн були розгорнуті в Україні в рамках мирної угоди, який би ви вважали необхідним розміром таких сил під проводом Європи?



Як і куди будуть розгорнуті ці сили і як довго?



До яких дій мають бути готові США, союзники та партнери, якщо рф атакує ці сили?



Яку підтримку США ваш уряд вважав би необхідною для участі в таких угодах безпеки?



Які короткострокові та довгострокові ресурси знадобляться від США?



Які додаткові можливості, обладнання та варіанти технічного обслуговування ваш уряд готовий надати Україні, щоб посилити її переговорні позиції та тиск на росію?



Що ще готовий зробити ваш уряд для посилення санкцій проти росії, включно з їхнім жорсткішим дотриманням та обмеженням діяльності третіх країн, що сприяють обходу санкцій?

Раніше медіа писали про ймовірні деталі можливої угоди України і США.