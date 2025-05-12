Трамп думає полетіти у Стамбул на зустріч Зеленського і путіна

Він додав, що наполегливо працює над припиненням цього кровопролиття.

Американський президент Дональд Трамп розглядає можливість візиту до столиці Туреччини, де може пройти особиста зустріч президента України Володимира Зеленського і глави кремля Володимира путіна.

Про це Трамп оголосив під час брифінгу у Білому домі.

"Я розглядаю можливість теж полетіти туди. Не знаю ще, де я буду у четвер, у мене дуже багато зустрічей, але я розмірковую над тим, щоб прилетіти туди. Така імовірність існує", - сказав президент США.

Глава Білого дому додав, що наполягав на проведенні цієї зустрічі, і вона врешті відбудеться.

"Думаю, від цієї зустрічі у четвер між росією та Україною можна очікувати хороших результатів, вірогідно, обидва лідери будуть там", - зазначив Трамп.

За його словами, він наполегливо працює над припиненням цього кровопролиття.

"Воно не має жодного сенсу!" - наголосив Трамп.

Нагадаємо, що вчора, 11 травня, Зеленський заявив, що ми чекаємо відзавтра припинення вогню.