Зеленський: ми чекаємо відзавтра припинення вогню

Це стане першим кроком перед ймовірною зустрічі у Стамбулі щодо миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує відзавтра припинення вогню - повне і тривале.

Про це український президент написа в Telegram-каналі.

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на путіна в четвер у Туреччині. Особисто", - йдеться в пості.

Зеленський додав, що сподівається, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть.

Це стало відповіддю на нічне звернення глави кремля, де той заявив, що пропонує прямі переговори з Україною у Стамбулі.