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Зеленський: ми чекаємо відзавтра припинення вогню

11 травня 2025, 20:54
Зеленський: ми чекаємо відзавтра припинення вогню
джерело president.gov.ua
Це стане першим кроком перед ймовірною зустрічі у Стамбулі щодо миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує відзавтра припинення вогню - повне і тривале. 

Про це український президент написа в Telegram-каналі

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на путіна в четвер у Туреччині. Особисто", - йдеться в пості. 

Зеленський додав, що сподівається, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть.

Це стало відповіддю на нічне звернення глави кремля, де той заявив, що пропонує прямі переговори з Україною у Стамбулі.

 

війна в Україніперемир'я

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