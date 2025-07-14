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Трамп думає про передачу Україні далекобійних ракет JASSM

14 липня 2025, 17:18
Трамп думає про передачу Україні далекобійних ракет JASSM
AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile Фото: GlobalSecurity.org
Ці ракети призначені для ударів добре захищених наземних цілей.

Американський президент Дональд Трамп може дозволити постачання Україні далекобійних ракет JASSM. 

Про це інформує портал Military Watch Magazine, посилаючись на неназване джерело.

Видання пише, що чутки про можливе постачання JASSM з'явилася через твердження ще двох неназваних джерел, що у Вашингтоні розглядають можливість відправки неназваного класу ракет великої дальності, здатних вражати цілі в глибині р.

Ймовірно,  ракети JASSM можуть посилити українські F-16, адже вони послужать носіями і при цьому пуски можна буде здійснювати глибоко за лінією фронту.

Варто зазначити, що американські ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - це високоточні крилаті ракети великої дальності, які призначені для ударів добре захищених наземних цілей. 

Їх запускають з винищувачів та бомбардувальників.

 
СШАвійнаJASSM

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