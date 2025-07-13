Трамп вперше розгляне нову фінансову допомогу Україні

Однак джерело фінансування для України, анонсованого президентом США, поки невідоме.

Американський президент Дональд Трамп вперше після вступу на посаду розглядає ймовірність виділення нового фінансування для Києва.

Про це повідомляє телеканал CBS News.

Це рішення стане важливим сигналом для кремля, який останніми днями активізував атаки на Україну за допомогою безпілотників і ракет.

Цього тижня Трамп натякнув на розширення поставок оборонної зброї, попри те що, тільки кілька днів напередодні адміністрація тимчасово призупинила деякі поставки і називала це частиною загального перегляду глобальних військових стратегій.

Видання пише, що джерело фінансування для України, анонсованого президентом США, поки невідоме.

Також політики кажуть, що Трамп має у своєму розпорядженні 3,85 мільярда доларів, які залишилися від попередньої адміністрації.

І саме ці кошти можуть спрямувати на постачання військової техніки зі США в Україну.

Журнаkісти зазначають, що Трамп має змогу вилучити порядка 5 мільярдів доларів із заморожених активів рф, але це право не було реалізовано ані Дональдом Трампом, ані Джо Байденом під час їхніх каденцій.

Раніше ми писали, що комітет Сенату США затвердив $500 млн безпекової допомоги для України на 2026 рік.