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Трамп фінансує свою перехідну команду на таємні гроші – NYT

25 листопада 2024, 10:02
Трамп фінансує свою перехідну команду на таємні гроші – NYT
Фото: Great again
Вже наступного місяця Дональд Трамп стане головою Білого Дому.

Всупереч попередній практиці, обраний президент Дональд Трамп не погодився розкрити інформацію про донорів, які оплачують його зусилля з планування, або обмежити їхні внески.

Дональд Трамп виграв останні президентські перегони і інавгурація новообраного глави держави відбудеться 20 січня 2025 року. 

Проте досі незрозуміло, хто фінансує роботу команди Дональда Трампа у перехідний період. 

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Новообраний президент США наразі публічно не розголошує інформацію про те, які саме донори фінансують роботу членів його команди у перехідний період уряду.

"Трамп досі не підписав угоду з адміністрацією чинного президента Джо Байдена, у рамках якої новообраний президент може отримати до 7,2 мільйона доларів США федеральних коштів, призначених для фінансування роботи людей, які допомагають Трампу в перехідний період влади", - пише видання. 

Журналісти додають, що ухиляючись від цієї угоди, Трамп може зібрати необмежену кількість грошей від невідомих донорів для оплати поїздок, офісних приміщень та персоналу, який бере участь у підготовці до початку роботи нової адміністрації.

"Таким чином ті люди, які прагнуть заслужити прихильність нової адміністрації, тепер мають можливість зробити пожертвування безпосередньо переможцю президентських виборів, при цьому їхні імена чи їхні потенційні конфлікти інтересів не стануть відомі публічно. І на відміну від пожертвування внесків на президентську кампанію, іноземним громадянам дозволено робити пожертви команді перехідного періоду влади", - написано в матеріалі.

Проте так звана перехідна команда Трампа неодноразово заявляла, що має намір підписати угоди з адміністрацією Байдена, відому як меморандум про взаєморозуміння.

Ми також писали, що Трамп розглядає створення посади спецпредставника для врегулювання війни в Україні.

 

Дональд Трампфінансує

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