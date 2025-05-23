За його словами, перемовини з ЄС "не просуваються".

Американський президент Дональд Трамп оголосив про необхідність запровадження 50% мита на імпорт товарів з Євросоюзу.

Про це він нпаисав на платформі Truth Social.

"Європейський Союз встановлює численні торговельні бар’єри, зокрема податок на додану вартість, штрафи для американських корпорацій, нетарифні обмеження, валютні маніпуляції та необґрунтовані судові позови, що призводить до щорічного торговельного дефіциту США з ЄС у понад $250 млрд", - йдеться в дописі.

Трамп назвав це "абсолютно неприйнятним".

Також глава Білого дому наголосив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.

"Я рекомендую запровадити пряме мито в розмірі 50% на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Це мито не стосуватиметься продукції, виготовленої або зібраної на території Сполучених Штатів", – написа він.

Крім того, Трамп погрожує 25% митами корпорації Apple.