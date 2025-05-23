Трамп погрожує 25% митами корпорації Apple

Компанія має перенести своє виробництво в Сполучені Штати.

Президент США Дональд Трамп пригрозив американській компанії Apple митами у розмірі 25%, якщо та не вироблятиме свої iPhone в США.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

"Я давно повідомив Тіму Куку з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться в Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені в США, а не в Індії чи деінде", - йдеться в пості.

За словами американського лідера, якщо цього не відбудеться, компанія Apple має сплатити Сполученим Штатам мита у розмірі щонайменше 25%.

Раніше ми писали, що Apple втратила $250 млрд через нові тарифи Трампа.