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Трамп погрожує 25% митами корпорації Apple

23 травня 2025, 15:04
Трамп погрожує 25% митами корпорації Apple
Фото: з вільного доступу
Компанія має перенести своє виробництво в Сполучені Штати.

Президент США Дональд Трамп пригрозив американській компанії Apple митами у розмірі 25%, якщо та не вироблятиме свої iPhone в США.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

"Я давно повідомив Тіму Куку з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться в Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені в США, а не в Індії чи деінде", - йдеться в пості. 

За словами американського лідера, якщо цього не відбудеться, компанія Apple має сплатити Сполученим Штатам мита у розмірі щонайменше 25%.

Раніше ми писали, що Apple втратила $250 млрд через нові тарифи Трампа.

 

СШАApple

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