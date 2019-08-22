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Трамп хоче скасувати надання громадянства США за правом народження

У 2018 році американське громадянство отримали близько 757 тисяч прохачів
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає питання про припинення практики надання американського громадянства за правом народження.
Трамп хоче скасувати надання громадянства США за правом народження Фото: apnews.com

"Ми вивчаємо це питання дуже-дуже серйозно", - підкреслив Трамп. При цьому він додав, що вважає чинну законодавчу норму "сміховинною", повідомляє Deutsche Welle.

З 1868 року в США діє 14-та поправка до Конституції. Вона була введена після Громадянської війни і закріпила надання громадянства будь-якій особі, яка народилася на території Штатів, а також заборона на позбавлення прав інакше як за вироком суду.

Трамп стверджує з посиланням на власних юристів, що для зміни цієї норми достатньо лише "президентського указу". При цьому подібні заяви він робив ще в бутність кандидатом на пост президента, називаючи наявну практику "магнітом для нелегальної імміграції".

"Пологовий туризм" процвітає в низці американських штатів, зокрема, - у Флориді. Так, за даними Associated Press, щорічно "сотні вагітних росіянок" платять від 20 до 50 тис. доларів (18-45 тис. євро) посередникам, які допомагають їм зібрати документи, забронювати проживання і отримати місце в американському пологовому будинку. Подібні послуги популярні також у громадянок Китаю та Нігерії, відзначає AP.

У 2018 році громадянство США отримали близько 757 тисяч прохачів - це найвищий показник за останні п'ять років.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.

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