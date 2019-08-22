Трамп хоче скасувати надання громадянства США за правом народження
"Ми вивчаємо це питання дуже-дуже серйозно", - підкреслив Трамп. При цьому він додав, що вважає чинну законодавчу норму "сміховинною", повідомляє Deutsche Welle.
З 1868 року в США діє 14-та поправка до Конституції. Вона була введена після Громадянської війни і закріпила надання громадянства будь-якій особі, яка народилася на території Штатів, а також заборона на позбавлення прав інакше як за вироком суду.
Трамп стверджує з посиланням на власних юристів, що для зміни цієї норми достатньо лише "президентського указу". При цьому подібні заяви він робив ще в бутність кандидатом на пост президента, називаючи наявну практику "магнітом для нелегальної імміграції".
"Пологовий туризм" процвітає в низці американських штатів, зокрема, - у Флориді. Так, за даними Associated Press, щорічно "сотні вагітних росіянок" платять від 20 до 50 тис. доларів (18-45 тис. євро) посередникам, які допомагають їм зібрати документи, забронювати проживання і отримати місце в американському пологовому будинку. Подібні послуги популярні також у громадянок Китаю та Нігерії, відзначає AP.
У 2018 році громадянство США отримали близько 757 тисяч прохачів - це найвищий показник за останні п'ять років.
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.
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