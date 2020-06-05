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Трамп хоче відновити економіку попри загрозу збільшення жертв коронавірусу

За його словами, динаміка нових захворювань і жертв може бути уповільнена, якщо дотримуватися політики соціального дистанціонування, яка залишиться частиною звичайного життя
Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає нових жертв серед американців і тих, хто "сильно постраждає" від коронавірусу після того, як американські штати поступово почнуть послаблювати карантинні обмеження
Трамп хоче відновити економіку попри загрозу збільшення жертв коронавірусу Фото: AFP

Про це він заявив у вівторок під час візиту до штату Аризона, повідомляє "Укрінформ", посилаючись на "The Hill".

"Чи будуть постраждалі? - Так. Чи будуть серед них ті, хто дуже сильно постраждає? - Так. Але ми маємо запустити нашу країну, і ми маємо запустити її вже скоро", - заявив глава Білого дому.

Трамп зауважив, що "можливо" будуть навіть випадки нових смертей, коли штати почнуть на своєму рівні послаблювати карантинні обмеження, й економіка країни запрацює. Але, за його словами, динаміка нових захворювань і жертв може бути уповільнена, якщо дотримуватися політики соціального дистанціонування, яка залишиться частиною звичайного життя.

Як повідомляв "Укрінформ", США залишаються найбільш ураженою коронавірусом країною. Зокрема, станом на середу в Сполучених Штатах підтверджені захворювання на COVID-19 у понад 1,204 мільйона осіб.

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06 05 2020 11:53
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