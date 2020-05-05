Великобританія та США починають торгові переговори

Торгівля товарами між Сполученими Штатами і Сполученим Королівством в 2018 році оцінювалася в 127,1 мільярда доларів, причому обидві сторони приблизно перебували в рівновазі, в той час як торгівля послугами перевищила 134,8 мільярда доларів

Ці переговори стануть першими великими новими торговими переговорами Вашингтона в 2020 році і відбудуться одночасно з розробкою Лондоном торгових відносин з ЄС, крайній термін для чого закінчується в кінці року.

Сполучені Штати та Велика Британія починають торговельні переговори в режимі відеоконференції в час, коли обидві країни борються з наслідками пандемії коронавірусу і прагнуть зміцнити внутрішні ланцюжки поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Ці переговори стануть першими великими новими торговими переговорами Вашингтона в 2020 році і відбудуться одночасно з розробкою Лондоном торгових відносин з ЄС, крайній термін для чого закінчується в кінці року.

Торговий представник США Роберт Лайтхайзер майже не говорив публічно про торгові переговори з Британією з тих пір, як більше року тому опублікував широкий набір цілей, які вимагали повного доступу для американських сільськогосподарських продуктів і зниження мит на американські промислові товари.

Сільське господарство, як очікується, буде одним з найгостріших питань на переговорах, враховуючи сильну британську опозицію американським генетично модифікованим культурам і антибактеріальним препаратам для домашньої птиці. Прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв вести "жорсткий торг ", а міністр міжнародної торгівлі Британії Ліз Трас заявила, що Британія не буде знижувати свої стандарти безпеки харчових продуктів.

Торгова палата США в понеділок закликала двох історичних союзників скасувати всі мита, заявивши, що це підвищить довгострокові перспективи для обох країн в той час, коли їх економіка сильно постраждала від заходів, спрямованих на стримування поширення коронавірусу.

Торгівля товарами між Сполученими Штатами і Сполученим Королівством в 2018 році оцінювалася в 127,1 мільярда доларів, причому обидві сторони приблизно перебували в рівновазі, в той час як торгівля послугами перевищила 134,8 мільярда доларів.

Нагадаємо, що Британській економіці прогнозують до 30% падіння через коронавірус