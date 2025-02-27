Трамп хотів скасувати візит Зеленського до Вашингтона, але його переконав Макрон

У Вашингтоні очікується підписання угоди про корисні копалини.

Американська сторона хотіла скасувати візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Проте французький лідер Еммануель Макрон переконав президента США Дональда Трампа прийняти свого українського колегу.

Про це пише BFMTV з посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що у середу американці поінформували Зеленського, аби він не їхав до Штатів. Після цього президент України зателефонував Макрону, який зв’язався з Трампом, попросивши його зустрітися з українським лідером.

Врешті Трамп погодився. Очікується, що у Вашингтоні президенти України та США укладуть угоду про корисні копалини, яку США розглядають як компенсацію за військову та фінансову допомогу, надану Києву за останні три роки.

Нагадаємо, Київ і Вашингтон фактично опрацювали остаточний варіант угоди про корисні копалини, який має попередній характер і стосується лише майбутніх ліцензій та розробок, а не поточного видобутку, невдовзі документ підпишуть обидві сторони.