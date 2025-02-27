Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп хотів скасувати візит Зеленського до Вашингтона, але його переконав Макрон

27 лютого 2025, 16:52
Трамп хотів скасувати візит Зеленського до Вашингтона, але його переконав Макрон
Фото: apnews.com
У Вашингтоні очікується підписання угоди про корисні копалини.

Американська сторона хотіла скасувати візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Проте французький лідер Еммануель Макрон переконав президента США Дональда Трампа прийняти свого українського колегу.

Про це пише BFMTV з посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що у середу американці поінформували Зеленського, аби він не їхав до Штатів. Після цього президент України зателефонував Макрону, який зв’язався з Трампом, попросивши його зустрітися з українським лідером.

Врешті Трамп погодився. Очікується, що у Вашингтоні президенти України та США укладуть угоду про корисні копалини, яку США розглядають як компенсацію за військову та фінансову допомогу, надану Києву за останні три роки.

Нагадаємо, Київ і Вашингтон фактично опрацювали остаточний варіант угоди про корисні копалини, який має попередній характер і стосується лише майбутніх ліцензій та розробок, а не поточного видобутку, невдовзі документ підпишуть обидві сторони. 

корисні копалинивійнаДональд ТрампВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Політика
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 15:00
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Політика
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 12:44
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Політика
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 07:46
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Політика
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 16:23
Як Стармер повинен поводитися з Трампом? Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань – RUSI та Іан Данкан Сміт
Політика
Як Стармер повинен поводитися з Трампом? Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань – RUSI та Іан Данкан Сміт
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 12:40
На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Cуспільство
На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 22:39
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Політика
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 16:45
Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате
Політика
Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате "Азов" тисне під Торецьком – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 11:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється