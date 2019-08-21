Трамп і Макрон домовились повернути Росію до G8 наступного року, – CNN

Наразі не зрозуміло, чим закінчиться процес прийняття рішення про повернення РФ та чи справді вона може бути за столом переговорів у наступному році

Президенти США і Франції у телефонній розмові в вівторок домовилися, що вони хочуть запросити Росію до участі у саміті країн "Великої сімки" в 2020 році.

Як інформує "Європейська правда", про це пише CNN з посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації президента США.

У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.

Відповідно до джерела, деякі представники Білого дому вважають, що це хитрість Макрона, щоб саме Трамп публічно заявив про свою позицію та дав поштовх поверненню Росії. За словами джерела, Франція хоче нормалізувати відносини з Росією.

Під час зустрічі Макрона і Путіна в понеділок президент Франції заявив, що повернення до формату G8 і "реанімації" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У 2014 році через агресію Росії проти України учасники G8 прийняли рішення не їхати на черговий саміт у Сочі, провівши його в Брюсселі без участі Росії. Так формат "Великої вісімки" скоротився до G7.

Група семи (G7) - об'єднання економічно розвинених країн, до якого входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія. У форматі "Сімки" організація існувала в 1976-1997 роках. Після приєднання Росії об'єднання отримало назву Група восьми - G8.