Трамп і путін можуть зустрітись вже наступного тижня – Bloomberg
Президент росії Володимир путін і президент США Дональд Трамп можуть зустрітися наступного тижня у Саудівській Аравії.
Про це інформує агенція Bloomberg.
За даними видання, сьогодні представники кремля і Білого дому можуть узгодити проведення саміту Трампа та путіна, який може відбутися вже наступного тижня.
Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, в Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та росії.