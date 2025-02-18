Трамп і путін можуть зустрітись вже наступного тижня – Bloomberg

Ймовірно, місце зустрічі буде те саме - Саудівська Аравія.

Президент росії Володимир путін і президент США Дональд Трамп можуть зустрітися наступного тижня у Саудівській Аравії.

Про це інформує агенція Bloomberg.

За даними видання, сьогодні представники кремля і Білого дому можуть узгодити проведення саміту Трампа та путіна, який може відбутися вже наступного тижня.

Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, в Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та росії.