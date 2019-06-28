Трамп і Путін обговорили Україну на саміті G20

"Обидва вони погодилися, що поліпшення відносин було в обопільних інтересах і інтересах світу. Вони також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні"

Президент США Дональд Трамп завершив свою зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним на саміті G20 в Осаці.

"Обидва вони погодилися, що поліпшення відносин було в обопільних інтересах і інтересах світу. Вони також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні", - сказано у повідомленні Білого дому, інформує "Європейська правда".

На початку зустрічі президент США сказав, що для нього велика честь зустрічатися з президентом РФ, а представники обох країн мають обговорити багато питань: торгівлю, роззброєння та протекціонізм.

"Ми збираємося обговорити багато різних тем. У нас була добра зустріч, дуже добрі відносини, і ми розраховуємо разом добре використати цей час. Багато позитивних речей має відбутися у відносинах", - сказав Трамп.

Путін заявив, що не може не погодитися з Трампом, оскільки "нам є про що поговорити". "Усі теми визначені. Ми давно не бачились, дійсно, з часу зустрічі в Гельсінки, щоправда наші співробітники працювали, дали нам хорошу можливість продовжити те, про що ми домовлялися", - зазначив Путін.

При цьому представники засобів масової інформації запитали у Трампа, чи говорили вони з Путіним щодо захоплених українських суден і моряків.

"Ми не обговорювали це", - відповів американський президент.

Останнім часом американський президент у публічних виступах натякає на прагнення поліпшити відносини з Росією і конкретно з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Клімкін впевнений, що Трамп під час зустрічі з Путіним нагадає про полонених українських моряків.

"Під час зустрічі президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна можуть порушити тему звільнення українських військовополонених моряків. Я вже отримав сигнали з Вашингтона, що в матеріалах Трампа українське питання прописане", - Клімкін.