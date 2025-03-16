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Трамп і путін планують зідзвонитись наступного тижня

16 березня 2025, 19:39
Трамп і путін планують зідзвонитись наступного тижня
Фото: The Washington Post
Ситуація з війною в Україні є надзвичайно складною, але США все ж скорочують розрив між двома сторонами.

Розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським Володимиром путіним очікується наступного тижня. 

Про це заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф в інтерв'ю CNN. 

На питання журналіста щодо термінів укладення угоди про перемир'я в Україні, зокрема, чи йдеться про тижні, чи можливо місяці, Віткофф сказав, що Трамп використовує термін "тижні".

Також спецпосланець США висловив сподівання, що незабаром часом буде досягнуто реального прогресу в цьому питанні.

"Я вважаю, що всім варто зосередитися на тому прогресі, якого вдалося досягти з моменту інавгурації президента. Ніхто не очікував такого швидкого поступу", - сказав Віткофф.

За словами дипломата, ситуація з війною в Україні є надзвичайно складною. Проте США все ж скорочують розрив між двома сторонами.

"Є ще багато питань для обговорення, але я думаю, що два президенти цього тижня проведуть дійсно хорошу і конструктивну розмову", - зазначив спецпосланець. 

Спецпредставник президента США розказав, що він провів чотиригодинну зустріч з Путіним, і ця розмова "була позитивною". На питання про те, чи є вимога від рф до України щодо відмови від тимчасово окупованих територій, Віткофф відповів, що "дискусії тривають".

"Чотири регіони є критично важливими у наших дискусіях. Ми говоримо з Україною, ми говоримо з європейськими країнами, як Франція, Британія, Норвегія, Фінляндія. Ми говоримо з росіянами про ці регіони. Ми також говоримо про всі інші частини потенційного припинення вогню", - підсумував Віткофф. 

В суботу, 15 березня, ми писали, що путін змусив спецпредставника США чекати 8 годин перед зустріччю в кремлі.

 

Володимир ПутінДональд Трампрозмова

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