путін змусив спецпредставника США чекати 8 годин перед зустріччю в кремлі – Sky News

Стів Віткофф вісім годин чекав на зустріч з путіним, щоб передати йому пропозицію Трампа про 30-денне перемир'я.

російський диктатор владімір путін змусив спецпредставника президента США Стіва Віткоффа вісім годин чекати зустрічі у четвер. Сам він у цей час спілкувався з правителем білорусі олександром лукашенком.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що Віткофф прибув до москви, щоб передати путіну пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні, однак був змушений чекати щонайменше вісім годин, перш ніж його покликали до кремля.

SkyNews припускає, що в цей час путін зустрічався з лукашенком, який напередодні раптово оголосив про візит до москви.

"Ми не знаємо напевно, чи був час візиту пана лукашенка навмисно обраний, але це точно не виглядало як збіг обставин. Натомість це було схоже на класичну гру путіна у владу. путін не любить, коли його заганяють у кут і кажуть, що робити, особливо на власній території. Це було схоже на послання американцям: "Я бос, я встановлюю графік і нікому не зобов’язаний", – зазначає видання.

Зрештою увечері путін і Віткофф зустрілися за зачиненими дверима.