Трамп ініціює обговорення нової військової допомоги Україні

Мова піде про ракети для ППО.

Після заяви президента Дональда Трампа про намір відправити Україні більше зброї, члени його команди з національної безпеки планують обговорити деталі цього питання, включаючи ракети для системи ППО Patriot.

Згідно з інформацією CNN, дискусії відбудуться сьогодні, у вівторок.

За словами співрозмовника журналістів, дискусії у Білому домі щодо поставок нових ракет для ППО Україні велися вже після телефонної розмови Трампа з президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю. Під час розмови український лідер намагався розʼяснити призупинення поставок озброєнь, але Трамп применшив значення цього. Він заявив Зеленському, що все ще відкритий для допомоги Києву в самозахисті.

Окрім цього, під час телефонних розмов з лідерами Франції та Німеччини Трамп обговорив постачання Україні ракет Patriot, включаючи перспективу розподілу витрат між європейськими країнами або передачі їхніх систем Києву.

За даними CNN, розмови про поставки зброї між українцями та спецпредставником Трампа Кітом Келлогом продовжаться під час конференції в Римі цього тижня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп пообіцяв відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot. Також він запропонував Німеччині продати Україні одну з батарей для Patriot, а США та європейські союзники розділили б вартість покупки.