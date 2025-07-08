Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп ініціює обговорення нової військової допомоги Україні

08 липня 2025, 20:14
Трамп ініціює обговорення нової військової допомоги Україні
Фото: ap.org
Мова піде про ракети для ППО.

Після заяви президента Дональда Трампа про намір відправити Україні більше зброї, члени його команди з національної безпеки планують обговорити деталі цього питання, включаючи ракети для системи ППО Patriot.

Згідно з інформацією CNN, дискусії відбудуться сьогодні, у вівторок.

За словами співрозмовника журналістів, дискусії у Білому домі щодо поставок нових ракет для ППО Україні велися вже після телефонної розмови Трампа з президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю. Під час розмови український лідер намагався розʼяснити призупинення поставок озброєнь, але Трамп применшив значення цього. Він заявив Зеленському, що все ще відкритий для допомоги Києву в самозахисті.

Окрім цього, під час телефонних розмов з лідерами Франції та Німеччини Трамп обговорив постачання Україні ракет Patriot, включаючи перспективу розподілу витрат між європейськими країнами або передачі їхніх систем Києву.

За даними CNN, розмови про поставки зброї між українцями та спецпредставником Трампа Кітом Келлогом продовжаться під час конференції в Римі цього тижня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп пообіцяв відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot. Також він запропонував Німеччині продати Україні одну з батарей для Patriot, а США та європейські союзники розділили б вартість покупки.

війнаДональд Трампдопомога УкраїніППО

Останні матеріали

Трамп
Політика
Трамп "розчарований" путіним щодо України. Час для більшої кількості зброї та санкцій? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 липня 2025, 16:12
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Політика
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 08 липня 2025, 10:12
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2025, 07:18
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Політика
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Переклад iPress – 07 липня 2025, 16:01
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Технології
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Переклад iPress – 07 липня 2025, 11:13
США відрізають від допомоги Україну. Товариш Трамп робить все можливе для росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США відрізають від допомоги Україну. Товариш Трамп робить все можливе для росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 липня 2025, 09:14
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Політика
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 липня 2025, 15:36
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Політика
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 04 липня 2025, 12:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється